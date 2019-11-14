Перекатывания на снегу: в австрийском поселке кони забавно "отпраздновали" зимнюю погоду (видео)

Работники фермы сняли, как животное перекатывается на снегу из стороны в сторону.

На ферме в австрийском поселке кони радостно встретили зимнюю погоду.

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Как говорится в сюжете ТСН, после обильных осадков загон покрыло снегом. И одно из животных решила понежиться в нем. Работники фермы сняли, как лошадь перекатывается на снегу из стороны в сторону.

А вот ее детеныш относится к снегу с осторожностью. Сначала жеребец не спешил выходить из конюшни, тщательно обнюхивал неизвестное вещество, но все-таки решился прогуляться по снегу.