Перекатывания на снегу: в австрийском поселке кони забавно "отпраздновали" зимнюю погоду (видео)
10:21, 14 ноября 2019Экология
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Работники фермы сняли, как животное перекатывается на снегу из стороны в сторону.
Животное "обрадовалось" снегу / скриншот видео ТСН
На ферме в австрийском поселке кони радостно встретили зимнюю погоду.
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Как говорится в сюжете ТСН, после обильных осадков загон покрыло снегом. И одно из животных решила понежиться в нем. Работники фермы сняли, как лошадь перекатывается на снегу из стороны в сторону.
А вот ее детеныш относится к снегу с осторожностью. Сначала жеребец не спешил выходить из конюшни, тщательно обнюхивал неизвестное вещество, но все-таки решился прогуляться по снегу.
Снежные забавы: на ферме в австрийском поселке кони радостно встретили зимнюю погоду
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