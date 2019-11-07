Домашний любимец: в Румынии мужчина пришел в магазин с конем

Конь аккуратно ходил между рядов и ничего не перевернул.

Видео из румынского города Бузэу всколыхнуло сеть - мужчина пришел в магазин за продуктами со своим конем.

Читайте такжеВ США лошадь подала в суд на своего бывшего хозяина

На все замечания персонала отвечал, мол, это его домашний любимец, а потому будет ходить с ним, где захочет. На удивление, конь оказался весьма проворным. Он аккуратно ходил между рядов и ничего не перевернул. Однако оставил после себя кучу навоза.