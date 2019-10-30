В Днепр едет зверинец, который оскандалился падением измученного слона во время выступления (видео)
11:10, 30 октября 2019Экология
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Зоозащитники собираются на акцию протеста.
Падение измученного слона со скандального зверинца
В Государственный цирк Днепра едет скандальный передвижной зверинец братьев Гартнер.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице зоозащитной организации UAnimals.
Читайте такжеЛьвовский горсовет признал недопустимой эксплуатацию животных в цирках и дельфинарияхОтмечается, что зверинец кочует по России, Беларуси и Казахстану, а в Днепре будет уже в эти выходные.
«С этим цирком связан целый ряд печальных и даже трагических историй: от гибели дрессировщиков до этого падения измученного слона», – напомнили зоозащитники.
В связи с этим, в субботу, 2 ноября в 15:00 возле Днепровского государственного цирка активисты собирают акцию «Днепр за цирк без животных».
Как ранее сообщал УНИАН, в российском цирке медведь напал на дрессировщика из-за боли в суставах.
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