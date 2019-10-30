В Днепр едет зверинец, который оскандалился падением измученного слона во время выступления (видео)

Зоозащитники собираются на акцию протеста.

В Государственный цирк Днепра едет скандальный передвижной зверинец братьев Гартнер.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице зоозащитной организации UAnimals.

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«С этим цирком связан целый ряд печальных и даже трагических историй: от гибели дрессировщиков до этого падения измученного слона», – напомнили зоозащитники.

В связи с этим, в субботу, 2 ноября в 15:00 возле Днепровского государственного цирка активисты собирают акцию «Днепр за цирк без животных».

Как ранее сообщал УНИАН, в российском цирке медведь напал на дрессировщика из-за боли в суставах.