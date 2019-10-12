Гигантский кашалот умер на берегу Англии (фото)

Он пытался бороться с обстоятельствами, отойти от побережья, но его выбросило на берег. У животного не было шансов.

На мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот.

Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) пыталось бороться с обстоятельствами, отойти от побережья Нортумберленда, но его выбросило на берег, пишет BBC News Украина.

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Члены британской организации морских дайверов по спасению жизни (BDMLR) заявили, что прогноз молодого самца был «очень неутешительным», даже если бы его снять с мели. Ведь вмешательство в эту ситуацию могло «привести к еще более длинной и пострашнее смерти животного», — сказали в организации.

Кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море. Именно поэтому, если они туда попадают, то почти всегда плохо питаются, болеют и имеют малые шансы на выживание», — отметили в BDMLR.

Смерть животного зафиксировала программа исследования китообразных, которая базируется в Институте зоологии в Лондоне.

Специалисты посоветовали людям не трогать мертвого кашалота из-за риска заражения.