Спасти планету: орлан пролетел над Альпами с камерой (видео)
11:24, 03 октября 2019Экология
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Птица засняла, как климатические изменения разрушают ледники.
Орлан пролетел над Альпами с камерой и заснял, как климатические изменения разрушают ледники
Орлан по имени Виктор пролетел над Альпами с камерой и заснял, как климатические изменения разрушают ледники.
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Отмечается, что на кадрах, снятых птицей, видно, что ледяные шапки над Альпами тают. И происходит это сразу в нескольких европейских странах.
Орлан Виктор уже пролетел над территориями Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и Франции. Продолжить полеты его смотрители планируют и на этой неделе. Они надеются, что эти кадры ускорят борьбу с изменениями климата.
Как ранее сообщал УНИАН, человечество выбрасывает в атмосферу в 100 раз больше углерода, чем все вулканы на планете.
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