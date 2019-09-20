Жители Эквадора всей общиной пришли спасать кита (видео)

Чтобы спасти животное, развернули целую спецоперацию.

Спасти кита: в Эквадоре жители Санта-Элены всей общиной пришли на помощь молодому великану.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Аргентине касатки массово выбрасываются на берег (видео)

Горбатого кита выбросило на берег мощными волнами, а вернуться к водоему он сам не мог. Чтобы спасти животное, развернули целую спецоперацию: сначала вокруг него вырыли ров и заполнили водой, чтобы морскому жителю было комфортно.

Впоследствии вырыли целую траншею к водоему и потом с десяток мужчин с помощью подъемного крана помогли киту добраться к океану.