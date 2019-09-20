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Жители Эквадора всей общиной пришли спасать кита (видео)

12:56, 20 сентября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Горбатого кита выбросило на берег мощными волнами, а вернуться к водоему он сам не мог. Чтобы спасти животное, развернули целую спецоперацию: сначала вокруг него вырыли ров и заполнили водой, чтобы морскому жителю было комфортно.

Впоследствии вырыли целую траншею к водоему и потом с десяток мужчин с помощью подъемного крана помогли киту добраться к океану.

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Теги: #Эквадор#киты