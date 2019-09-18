Рада собирается провести открытые слушания относительно приоритетов экологической политики парламента на пять лет

Для участия в парламентских слушаниях планируется пригласить представителей центральных и местных органов исполнительной власти, общественных организаций, профильных международных организаций, специалистов научных учреждений.

Верховная Рада приняла постановление о проведении парламентских слушаний на тему: «Приоритеты экологической политики Парламента на следующие 5 лет» (27 ноября 2019 года) (№2088).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 359 из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеНовоизбранная Верховная Рада: какой реформы экологи ждут от депутатов

Постановлением, в частности, предусматривается, что Кабинет министров до 28 октября должен подготовить и подать в ВР тиражируемые для народных депутатов Украины информационно-аналитические материалы по вопросу парламентских слушаний и предложения к проекту их рекомендаций, а также определить докладчиков по данному вопросу.

Также предполагается пригласить для участия в парламентских слушаниях представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, профильных международных организаций, специалистов научных учреждений.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.