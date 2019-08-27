Во всем мире растет спрос на "зеленую" энергию - ООН

При этом эксперты предсказывают дальнейшее увеличение доли "чистых" источников энергии в энергетическом балансе.

В мире наблюдается рост спроса на возобновляемые источники энергии и их использование, и наибольший - в области производства электроэнергии.

Об этом со ссылкой на сайт ООН сообщает enkorr.

При этом эксперты предсказывают дальнейшее увеличение доли "чистых" источников энергии в энергетическом балансе.

"В 2018 году рост возобновляемых источников энергии составил более 4%, на их долю пришлась примерно четверть роста общего спроса на первичную энергию. В области электроэнергии доля "чистых" источников выросла на 45%", - говорится в докладе генсекретаря ООН о тенденциях в области сырьевых товаров.

Переход на возобновляемые источники энергии крайне важен для того, чтобы сократить долю ископаемого топлива, использование которого приводит к увеличению выбросов парниковых газов. Как известно, концентрация углеродов в атмосфере вызывает глобальное потепление, которое приводит к изменениям климата.

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Эксперты объясняют стремительный рост возобновляемых источников энергии, главным образом, снижением стоимости фотоэлектрической солнечной энергии и энергии ветра. Важную роль играет и политика частных компаний в сфере закупок и инвестиций.

"В 2018 году объем корпоративного использования возобновляемых источников энергии увеличился более чем в два раза. По расчетам, темпы их распространения будут самыми высокими по сравнению с другими видами топлива, такими как природный газ и уголь", - отмечает источник.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, за следующие пять лет доля возобновляемых источников энергии увеличится на 20%, составив в 2023 году 12,4%, а в области производства электроэнергии 70%. Лидирующие позиции будет занимать фотоэлектрическая солнечная энергия, за которой будут следовать энергия ветра, гидро- и биоэнергия.