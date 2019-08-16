В Харькове открыто уголовное производство из-за массовой гибели рыбы (фото)

Повышенная температура воздуха и окружающей среды в течение последних дней также создала определенные условия для возникновения указанного явления.

По факту массовой гибели рыбы в городе Харькове правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Сообщение о том, что в местном водоеме при въезде Станционном мужчина обнаружил много умершей рыбы, поступило в полицию 15 августа около 17:45.

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На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Новобаварского отдела полиции, ГСЧС, представители экологической службы.

По прибытию полицейские обнаружили, что мор рыбы по предварительным данным имеет естественный характер, так как уровень воды в водоеме составляет около 50 см. Это произошло в связи с тем, что вода из реки не переходит через плотину, поэтому это привело к ее застою.

Повышенная температура воздуха и окружающей среды в течение последних дней также создала определенные условия для возникновения указанного явления. Предварительно, загрязнение любыми веществами не установлено.

Тем не менее, представители экологической службы сделали забор воды из водоема на предмет выявления факта загрязнения.

Следственным Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в начале июля этого года в Одесской области в Хаджибейском лимане произошел массовый мор креветки.