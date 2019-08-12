На Камчатке десятки голодных медведей перекрыли туристический маршрут

Голодные хищники могут нападать как друг на друга, так и на человека.

В Южно-Камчатском заказнике им. Т. И. Шпиленка приостановили действие туристического маршрута на реке Хакыцин, где наблюдается скопление голодных и агрессивных медведей.

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Об этом сообщается на сайте российского Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.

Отмечается, что ситуация возникла в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей. На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут «Загадки Хакыцина» наблюдается крупное скопление голодных хищников.

Обычно в конце лета в данном районе наблюдается массовый нерестовый ход нерки. Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки. Сейчас на четырёхкилометровом участке от устья Хакыцина до урочища Сыпучий Камень собрались до 70 взрослых особей.

Научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин рассказал, что в условиях острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. На фоне учащения случаев внутривидового хищничества повышаются риски проявления агрессии медведей и по отношению к человеку.

На этой неделе исследователям медведей уже пришлось столкнуться с агрессией хищников. На учётном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец атаковал группу из трёх человек. Зверь находился возле остатков добычи — взрослой самки. Медведь бросился на людей из зарослей с расстояния 5 метров, но в последний момент свернул в сторону.

Напомним, в июне житель российской Тувы отбился от нападения дикого медведя, откусив ему часть языка.