Масштабные пожары в Сибири: Россия может остаться без промышленного леса уже через 10 лет (фото, видео)

На территории Сибири (Российская Федерация) уже неделю пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал тревожной тенденцию мощных лесных пожаров в России. По данным организации, ежегодно в стране огнем уничтожается около 10 млн га зеленых территорий, и в ближайшей перспективе РФ может остаться без промыслового леса.

«Конечно, на площади, которую прошел огонь, гибнет где-то лишь треть деревьев — большая часть выживает. Например, в Приморье самая устойчивая к огню порода — дуб, и зачастую дубняки переживают многократные пожары, но их древесина уже не годится для лесозаготовки. И так со всеми породами: после пожара дерево становится некондиционным. И если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес", — заявил газете «Известия» эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

#ДокажиЧтоНеВсеРавно#SaveSiberianForest

Весь мой город задыхается, даже в магазин выйти невозможно.

NASA считает пожар в Сибири сильнейшим за последние 10000 лет.

А все потому, что пожары тушить "экономически не выгодно" :)

Просто нет слов. pic.twitter.com/KnNXvkO6zJ — Elf (@shadowerufu) July 30, 2019

В этом году в России полыхает Сибирь и Дальний Восток. По данным Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 12 млн га — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 млн гектаров, говорится на сайте Авиалесоохраны.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms#savesiberiaforests#потушитепожарывсибириpic.twitter.com/vUMNOzKXRx — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 29, 2019

При этом тушат менее 10% площадей лесных пожаров. Остальные возгорания приходятся на так называемые зоны контроля, в которых регионам разрешено не тушить пожары, если затраты на это превышают прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

Пожар в сибири 2019. Город в дыму. Красноярск. Вышел на балкон и обалдел. https://t.co/2q3tH3NxRd via @YouTube — Leonid Cedin (@CedinLeonid) July 29, 2019

Такая норма была введена в 2015 году. Тогда же на федеральном уровне были установлены территории, на которых можно не тушить пожары. Это, в частности, примерно треть Иркутской области и большая часть Красноярского края.

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В связи с пожарами этого лета депутаты Госдумы уже выступили за пересмотр действующего порядка пожаротушения в стране, указывая, что надо вести речь не только об экономическом и природном ущербе, а еще учитывать вред, наносимый людям. С этой позицией согласны в МЧС.

Глава Минприроды уже дал поручение пересмотреть соответствующий регламент пожаротушения.