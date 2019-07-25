На Закарпатье СБУ блокировала незаконную заготовку и реализацию древесины должностными лицами лесничества (фото, видео)

По предварительной информации, в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. грн «прибыли».

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную заготовку и реализацию древесины должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия «Ясинянское лесоохотничье хозяйство».

Читайте такжеЗеленский призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во исполнение указа президента Украины «О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов» и в рамках мероприятий по охране природных ресурсов сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области блокировали незаконную реализацию лесосырья должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия «Ясинянское ЛОХ».

Оперативники спецслужбы установили, что служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляют несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах. Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающим хозяйствам.

Во время санкционированных следственных действий на территориях государственных предприятий правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки.

Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности, отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использование труда неоформленных работников.

По предварительной информации, в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. грн «прибыли». Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба.

Сейчас одному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других должностных лиц лесного хозяйства, причастных к махинациям.

Также проверяется информация относительно возможного контрабандного перемещения незаконно заготовленной древесины за границу.