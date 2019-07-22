На берегу в Исландии обнаружили десятки мертвых дельфинов

Стая дельфинов могла выброситься на берег после того, как сбилась с курса.

На берег исландского полуострова Снайфедльснес выбросило 50 черных дельфинов, также известных как гринды.

Об этом сообщает местный журнал Iceland Review.

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18 июля группа американских туристов с вертолета заметила на побережье много мертвых дельфинов. Некоторые из них были с ранами.

Участница экскурсии Грета Карлсон сняла произошедшее на видео и сообщила об инциденте властям города Стиккисхоульмюр. Она утверждает, что надеялась таким образом предотвратить подобные трагедии в будущем.

Морской биолог Эдда Элизабет Магнусдоттир отметила, что стая дельфинов могла выброситься на берег после того, как сбилась с курса из-за сильных течений, которые проходят в этом районе.

Гринды достигают почти девяти метров в длину и весят в среднем 800 килограммов. Разные виды этого рода обитают в тропических морях и в прохладных широтах.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Джорджия около 20 черных дельфинов - гринд - выбросились на пляж.