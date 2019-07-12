В оккупированном Коктебеле произошла экологическая катастрофа

Море загрязнили канализационные стоки и химикаты.

В поселке Коктебель оккупированного Крыма произошла экологическая катастрофа.

Об этом сообщается в группе "Информационное сопротивление".

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Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона амония превышает норму в 168 раз. Не лучше ситуация и по другим показателям.

«Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз. Продукт распада аммония-аммиак. По сути это канализационные стоки Фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и прочие», - напасала она.

При этом содержание кислорода в воде в 60 раз ниже нормы, как свидетельствуют результаты исследования.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание. 4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.

10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух. Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Последствия экологической катастрофы наблюдались и на территории граничащей с Крымом Херсонской области.