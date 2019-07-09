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Пожар на складе Jim Beam в США: в реках начался массовый мор рыбы из-за попадания виски в воду

12:29, 09 июля 2019
Экология
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В водоемах упал уровень кислорода и рыба начала гибнуть / REUTERS

Об этом сообщает местное издание Courier Journal.

Так, виски попало в реки Кентукки и Гленнс-Крик. Из-за этого в водоемах упал уровень кислорода и рыба начала гибнуть. Сколько убытков принесла утечка виски пока неизвестно, но погибнуть могли тысячи особей. Так считают в департаменте охраны дикой природы штата.

Чтобы снова насытить воду кислородом, используются устройства для аэрации. 

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В то же время власти Кентукки подчеркнули, что гибель рыбы и утечка виски не представляют угрозу для людей. Производителя виски собираются оштрафовать за вред окружающей среде.

Сейчас алкогольное пятно в реке Кентукки составило 28 километров в длину. Оно движется к большей реке Огайо – там оно должно раствориться. 

Напомним, вечером 2 июля в Кентукки произошел пожар на складах производителя виски Jim Beam, в результате чего сгорели 45 тысяч бочек с алкоголем. Пожар продолжался около восьми часов на двух складах. Один из складов, где произошло возгорание, полностью сгорел. 

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Теги: #США#мор рыбы