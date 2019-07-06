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Экологи нашли 900 млн гектаров под леса

16:58, 06 июля 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

На планете можно высадить леса на 900 миллионах гектаров (это чуть больше площади Бразилии), которые выходят за пределы сельскохозяйственных угодий и городов. Такое количество растений сможет сохранить 205 гигатонн углерода.

К такому выводу пришли швейцарские и итальянские экологи во главе с Томасом Кроутэром из Швейцарской высшей технической школы Цюриха при оценке территории Земли, которую можно занять лесами, сообщает Громадське со ссылкой на Science.

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По мнению авторов исследования, восстановление лесов, возможно, является самым эффективным способом борьбы с изменениями климата. Ученые изучили, сколько гектаров земли можно отдать под посадку деревьев, не причиняя вреда сельскохозяйственным угодьям и не уменьшая площади городов. Чтобы оценить густоту природного лесного покрова, авторы изучали защищенные территории, в которых антропогенное воздействие не слишком большое.

Расчеты показали, что лесом можно занять еще 900 млн гектаров для того, чтобы к 2050 году ограничить глобальное повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия. Более 50 процентов этой территории приходится на шесть стран — Россию, США, Канаду, Бразилию, Австралию и Китай. По оценкам исследователей такое количество растений сможет сохранить 205 гигатонн углерода (по оценкам, в 2018 году мировые выбросы углекислого газа достигли 37 млрд тонн).

Напомним, в Украине закрывают уголовные дела о незаконной вырубке леса из-за принятого депутатами закона.

Ранее стало известно, что Украина стала крупнейшим экспортером нелегальной древесины в Евросоюз. Более того, Украина экспортирует нелегальную древесину, в частности, для поставщиков IKEA.

С начала введения моратория на экспорт леса-кругляку объемы вырубок не уменьшились, в то же время увеличилось количество случаев контрабанды и незаконного вывоза древесины из Украины.

Ранее журналисты сообщали, что Евросоюз может начать арбитражный и судебный процесспротив Украины с целью отмены моратория на экспорт леса-кругляка. Соответствующее предупреждение направил еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Мораторий на экспорт леса-кругляка действует в Украине с 2015 года. В свое время из-за отказа его отмены Еврокомиссия отказалась предоставлять Украине транш на сумму 600 млн евро.

Также сообщалось, что ЕС оштрафовал Польшуза незаконные рубки леса на территории Беловежской пущи.

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Теги: #лес#изменения климата