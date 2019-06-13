Юнкер выступил против пересмотра климатических целей ЕС
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против пересмотра климатических целей ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.
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Девять из 28 стран-членов блока призвали ЕС установить целевой срок достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году, что потребует от промышленности более резкого сокращения выбросов к 2030 году, чем предусмотрено Парижским климатическим соглашением 2015 года.
"Исправлять новые цели снова и снова нет смысла. Давайте фокусироваться на достижении того, о чем мы уже договорились", - сказал он.
В Норвегии (которая не является членом ЕС) срок достижения климатической нейтральности с ранее объявленного 2050 года перенесли на 2030 год. Германия также хочет стать климатически нейтральной до 2050 года.
Как известно, ирландская авиакомпания Ryanair присоединилась к 9 угольным теплоэлектростанциям в списке топ-10 загрязнителей воздуха в ЕС.
На здания приходится более трети выбросов CO2 в ЕС.