Ryanair запустил быстрые скидки на летние авиарейсы

Совершить путешествия по акционным билетам можно с 29 мая до 30 сентября 2019 года.

Крупнейший лоукостер Европы – ирландская авиакомпания Ryanair – устроила распродажу авиабилетов на летние рейсы.

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Как сообщается на сайте авиакомпании, скидки 20% действуют полуночи вторника, 28 мая 2019 года и охватывают 80 тысяч мест. Совершить путешествия по акционным билетам можно с 29 мая до 30 сентября 2019 года.

Согласно информации на сайте, самые дешевые авиабилеты из Киева (аэропорт Борисполь) стоят 9,99 евро за рейс в литовский Вильнюс в один конец, а самые дешевые билеты из Львово стоят от 14,99 евро - в польский Краков.

Всего пассажирам по акционным ценам предлагается 13 направлений из Киева в страны Европы и еще 5 европейских направлений из Львова.

Как сообщал УНИАН.Туризм, недавно Ryanair открыл русскоязычную версию своего сайта.