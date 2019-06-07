Редчайший случай: в бердянском зоопарке родился птенец белоголового сыпа (видео)

Это уникальный случай не только для Украины, но и для Европы, ведь обычно эти птицы-хищники в неволе птенцов не высиживают.

Редкий птенец белоголового сыпа родился в бердянском сафари-парке.

Как говорится в сюжете ТСН, это уникальный случай не только для Украины, но и для Европы. Ведь обычно эти птицы-хищники в неволе птенцов не высиживают.

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Белоголовые сипы обитают преимущественно в горах Южной Европы, Азии и Африки. В отличие от многих других птиц, за один раз пара сипов высиживает только одно яйцо.

Маленькому птенцу в бердянском зоопарке уже 18 дней, у нег хороший аппетит, а заботливые родители оберегают его от постороннего внимания, никогда не оставляя без защиты. Так, подпускать работников зоопарка к птенцу родители начали только сейчас. А посетителей они будут отгонять от ребенка еще несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, ранее в винницком зоопарке родился верблюжонок.