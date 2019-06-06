В Винницком зоопарке родился верблюжонок по имени Зик (видео)

Малышу всего неделя, но он весит уже почти 100 килограмм.

В Винницком зоопарке родился верблюжонок.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Малышу всего неделя, но он весит уже почти 100 килограмм, уверенно стоит на ногах и имеет хороший аппетит. Верблюжонок пьет материнское молоко.

Малышу уже выбрали имя - Зик. Назвали его дети, посещающие зоопарк.