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В Винницком зоопарке родился верблюжонок по имени Зик (видео)

14:55, 06 июня 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Малышу всего неделя, но он весит уже почти 100 килограмм, уверенно стоит на ногах и имеет хороший аппетит. Верблюжонок пьет материнское молоко.

Малышу уже выбрали имя - Зик. Назвали его дети, посещающие зоопарк.

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Теги: #Винница#верблюдпогода в Виннице