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В Львове лось забежал в частный двор и погиб (видео)

14:07, 04 июня 2019
Экология
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Животное погибло на частном подворье \ Фото Ирина Мочульская

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Как рассказал хозяин двора, в который попало животное, Станислав Овчаренко, лось утром пытался перепрыгнуть высокую ограду. Во время прыжка животное поранилось, передает lv.suspilne.media.

По его словам, лось пытался перепрыгнуть ограду, однако во время прыжка поранился и вскоре умер.

Жители позвонили на "Горячую линию города Львова".Чтобы вывезти труп, пришлось демонтировать часть забора.

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Теги: #Львов#лосьпогода во Львове