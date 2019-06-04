В Львове лось забежал в частный двор и погиб (видео)
14:07, 04 июня 2019Экология
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Труп дикого животного обнаружили на частном подворье в Железнодорожном районе города.
Животное погибло на частном подворье \ Фото Ирина Мочульская
Во Львове в Железнодорожном районе в однин из частных дворов забежал лось.
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Как рассказал хозяин двора, в который попало животное, Станислав Овчаренко, лось утром пытался перепрыгнуть высокую ограду. Во время прыжка животное поранилось, передает lv.suspilne.media.
По его словам, лось пытался перепрыгнуть ограду, однако во время прыжка поранился и вскоре умер.
Жители позвонили на "Горячую линию города Львова".Чтобы вывезти труп, пришлось демонтировать часть забора.
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