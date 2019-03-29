Завтра в Киеве во время "Часа Земли" на популярных туристических объектах выключат свет

30 марта в 20:30 (по местному времени) Украина присоединится к акции «Час Земли», которую ежегодно в последнюю субботу марта проводит Всемирный фонд дикой природы.

Завтра в Киеве на один час в нескольких объектах выключат освещение в поддержку акции «Час Земли».

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевгорсвет».

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Как отмечается, в рамках акции выключат, в частности, архитектурно-декоративное освещение Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и монумента «Родины-Матери»; колокольни Михайловского монастыря; Успенского собора Киево-Печерской лавры; колокольни Киево-Печерской лавры; Софийского собора с площадью и колокольней; здания Министерства иностранных дел; Монумента Независимости; флагштока на Майдане Незалежности; Пешеходного моста через р. Днепр и другие.

В «Киевгорсвете» призвали киевлян присоединиться к акции.

В КГГА напомнили, что 30 марта в 20:30 (по местному времени) Украина присоединится к акции «Час Земли», которую ежегодно в последнюю суббота марта проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).

В поддержку всемирной кампании в тысячах городов и городков Земли символически отключат лишнее освещение зданий и памятников, люди и организации будут проводить различные флешмобы, концерты и образовательные мероприятия.