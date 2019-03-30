Час Земли 2019: почему в Украине будут выключать свет за день до выборов (видео)

В Украине на 30 марта намечен целый ряд мероприятий в поддержку Международного часа Земли.

Сегодня украинцы вместе со всем миром отметят Международный час Земли. Эта масштабная акция направлена на поддержку экологии и сохранение биологического разнообразия нашей планеты.

Примечательно, что Час Земли 2019 в Украине, пришелся на субботу, 30 марта, и состоится в канун выборов президента Украины. УНИАН разобрался, в чем заключается суть и смысл акции.

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Час Земли - что это

Акция была создана Всемирным фондом природы WWF более десяти лет назад. В рамках Международного часа Земли фонд призывает всех неравнодушных землян отключить свет на один час, проявив таким образом неравнодушие к экологическим проблемам.

Первый Час Земли состоялся в австралийском Сиднее в 2007 году – тогда свет на время отключили более двух миллионов домов и организаций. Уже в 2008 году акция стала международной, к ней присоединились более 100 миллионов человек в 35 странах мира.

К акции подключаются администрации городов и правительства во всех уголках земного шара. В Час Земли гаснет даже подсветка самых известных мировых памятников.

В 2019 году Международный час Земли состоится в тринадцатый раз. Основная идея кампании – призыв «Поймай связь с Землей» (Connect2Earth). Она подчеркивает, что человечество начало терять связь с родной планетой, и ее необходимо восстановить.

В День Международного часа Земли 2019 также проводятся разнообразные экологические демонстрации, квесты и массовые мероприятия.

Час Земли 2019 в Украине

Согласно информации на сайте WWF, в Украине на 30 марта намечен целый ряд мероприятий в поддержку Часа Земли. Экологические акции анонсированы в Киеве и области, в Виннице, Житомире, Луцке, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове и прочих городах Украины.

Так, в Киеве в Час Земли свет будет отключен в здании КГГА, а также в крупном столичном ТРЦ «Гулливер».

Кроме того киевлян и гостей столицы приглашают на концерт в честь Часа Земли. Отмечается, что на мероприятии будут выключены все электроприборы – концерт классической музыки состоится при свечах.

Концерт состоится в Доме Кино (улица Саксаганского, 6), вход платный.

В Виннице по случаю Дня Земли отключат подсветку Свято-Преображенского кафедрального Собора. Кроме того, запланирован ряд мероприятий:

- Экологически-просветительское мероприятие "Чистый Сабаров - чистая Планета";

- мастер-класс по плетению ковриков от Общее (30 марта в 14:30, в HUB «Місто змістів»);

- Акустический концерт "Музыка в темноте". Концерту будет предшествовать дискуссия "Час Земли по-винницки" (30 марта в 19:00 в CHERDAK).

Во Львове в Час Земли отключат подсветку Собора Святого Юра, городской ратуши, телебашни на Высоком замке и многих прочих исторических зданий. В центре города все желающие смогут присоединиться к свечной иллюминации.

Свет отключат и в центре Одессы –на Приморском бульваре, Думской площади и у Горсовета, на Катерининской площади, на Дерибасовской и на прочих центральных улицах города.

Кроме того, что WWF в Украине вместе с Impact Hub Odessa приглашают всех желающих на тематический вечер, посвященный Часу Земли. Сбор намечен на 19:15.

В Харькове будет отключена подсветка Свято-Благовещенского кафедрального собора, площади возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М.В. Лысенко, площади Конституции.

Час земли – вреден?

Международный час Земли нашел миллионы сторонников по всему миру. Тем не менее, некоторые люди считают, что он скорее вреден, или даже опасен.

В сети можно найти мнение о том, что массовое отключение света потребителями создает непредвиденный скачок напряжения, приводит к дополнительному износу оборудования энергосетей и увеличенному потреблению топлива. Критики акции заявляют, что эти факторы в конечном итоге приносят еще больше вреда экологии.

В то же время, профессиональные энергетики давно развеяли эти опасения, поскольку отключение лампочек и техники даже в сотнях тысяч квартир является для энергосети едва заметным колебанием.

Организаторы подчеркивают, что акция не направлена на экономию электроэнергии, и носит символический характер.