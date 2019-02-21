В Британии предлагают не подключать новые дома к газу через 6 лет

Эксперты советуют правительству сделать это, чтобы радикально сократить выбросы в атмосферу.

Через шесть лет в Великобритании нужно прекратить подключать новые дома к газовой сети, чтобы остановить климатические изменения. Вместо этого советники британского правительства дали советы, как иначе можно обогревать помещения.

Как пишет BBC, вновь построенные дома в сельской местности могут обойтись тепловыми насосами. А чтобы готовить пищу вполне сгодится электроплита вместо газовой. В городах эксперты предлагают обогревать новые многоквартирные дома сетью горячей воды. А ее, в свою очередь, можно нагревать остаточным теплом от промышленности.

Читайте такжеЗагрязнение атмосферы Земли в 2019 году ускорится и станет рекордным

Альтернативный подход предусматривает использование тепловых насосов для генерации тепла с моря или озер. Или же можно сжигать газ, который выделяется при разложении мусора. В своем отчете Комитет по климатическим изменениям советует ввести такие изменения только для новых домов. Потому что это дешевле и легче сделать. Достаточно 4,8 тысяч фунтов стерлингов, чтобы установить систему отопления в новостройке, которая почти не выбрасывает газов в атмосферу. Для тех сооружений, которые уже существуют, эта сумма возрастает до 26,3 тысяч.

Важнее то, что эти чистые для окружающей среды системы работают лишь в том случае, если дом построен по самым высоким современным стандартам энергоэффективности и требует относительно небольшого нагрева. В комитете отметили, что выполнение этих рекомендаций поможет Великобритании достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов на 80%.