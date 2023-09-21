Во время первого свидания стоит учесть немало деталей.

Первое свидание - самый важный этап отношений, если знакомство будет неудачным, то на романе можно сразу ставить крест. Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас раскрыл секреты идеального свидания и рассказал Daily Mail, как себя вести на встрече с новым человеком.

Секрет первый - продолжительность свидания

Эксперт советует не планировать слишком долгие свидания. Лучше организовать все так, что на общение у вас было примерно три часа. Это время эксперт считает оптимальным.

"Три часа дают вам достаточно времени, чтобы узнать друг друга. А поскольку свидание не слишком длинное, вы заставите его хотеть большего, и это здорово, потому что это дает дополнительную привлекательность", - пояснил он.

Видео дня

Если же вы захотите провести на свидании больше времени, то общение может стать скучным. Эксперт не советует утомлять собеседника слишком долгой первой встречей, но уходить слишком рано тоже не стоит.

Секрет второй - выбирайте правильную локацию

По словам эксперта, первые свидания лучше проводить не в ресторанах или кино. Вас будут отвлекать блюда или интересная лента, пообщаться не получится. Кроме того, у вас не будет возможности быстро прекратить свидание, если вы захотите уйти, поэтому выбирайте кофейню или бар.

"Такие свидания великолепны, потому что, если человек вам не нравится, вам нужно вытерпеть только время, необходимое для того, чтобы выпить одну рюмку, а затем вы можете вежливо уйти. Однако, если вам нравится этот человек и вы хотите продолжать знакомиться с ним, вы можете заказать еще один напиток и пойти на прогулку после кофе", - пояснил эксперт.

Также он напомнил о том, что первые свидания лучше проводить в публичных местах, это важно для вашей безопасности и спасет от соблазна сразу перевести отношения на более интимный уровень. Кроме этого, первое свидание точно не должно быть парным, у вас не получится общаться непринужденно на глазах у других. При этом стоит отказаться и от активных приключений, таких как спорт или экстрим. Так следует проводить уже третье свидание, но никак не первое.

Секрет третий - научитесь разговаривать

Не нужно молчать и выдерживать паузы на свидании. Эксперт советует побольше разговаривать и стимулировать диалоги. Не бойтесь задавать вопросы.

"Простой способ поддержать разговор - задавать открытые вопросы и избегать вопросов с ответами "да" или "нет". Это создает разговор, который может двигаться во многих направлениях", - пояснил эксперт.

Если вам интересно говорить о путешествиях - не стесняйтесь и говорите. Это будет побуждать собеседника делиться с вами своими интересами. Внимательно слушайте и не перебивайте человека, проявите заинтересованность.

Последний секрет - как правильно уйти с первого свидания

Если вы волнуетесь из-за того, что можете обидеть человека, если внезапно уйдете со свидания, позаботьтесь об этом заранее. Просто скажите в начале встречи, во сколько вы должны уйти (можно заказать такси на это время и вы точно будете знать, что скоро уйдете). Если вам нравится свидание, вы можете отменить заказ.

Если же вы недовольны общением и хотите уйти пораньше - просто об этом скажите. Но не позволяйте себе говорить что-то неприятное, помните о манерах.

Напомним, ранее на Reddit описали самые смешные и странные свидания.

Вас также могут заинтересовать новости: