Пользователи соцсетей поддержали парня.

Мужчину похвалили за то, что он бросил женщину во время свидания, потому что на ее пищевые привычки было "невыносимо" смотреть. 20-летний парень забронировал столик в "модном ресторане" и позаботился о том, чтобы произвести впечатление, но все испортил один нюанс.

"Я сделал новую стрижку, купил новую одежду и был очень взволнован. Все началось неловко, затем мы оба постепенно расслабились и стали чувствовать себя более комфортно. В целом, она показалась мне хорошей девушкой", - поделился мужчина.

Но его мнение о свидании полностью изменилось, как только официант принес основное блюдо.

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"Как только подали основное блюдо, все пошло под откос", - добавил он. "Я понял, что она жует с открытым ртом. Это было моей самой большой проблемой с детства, я действительно не могу с этим справиться".

Далее он объяснил, что его отец жевал с открытым ртом, из-за чего он сбегал из-за обеденного стола. Она не просто жевала с открытым ртом, а еще были громкие чмокающие звуки, она ела так, как будто не ела три недели, прихлебывала и издавала агрессивные звуки "ням-ням".

"У меня нет никаких проблем с тем, чтобы девушка пережевывала еду. Я признаю, что это какая-то странность, если девушка ест много или что-то в этом роде. Это совсем не то. Я могу съесть много за один раз. Я не собираюсь никого осуждать за это. Но у меня была проблема с ее абсолютным отсутствием манер. Это было жестоко. Я вежливо попросил ее жевать с закрытым ртом, но она издавала много шума. Она выглядела расстроенной, но извинилась. Не прошло и 30 секунд, как она начала делать то же самое. Я посмотрел на нее и сказал: "Ты снова это делаешь", но на этот раз она расстроилась еще сильнее и посоветовала мне не лезть не в свои дела и позволить ей наслаждайся ее едой", - поделился мужчина.

С этими словами он встал из-за стола, заплатил свою долю за еду и ушел из ресторана.

"На следующий день подруга, которая меня подставила, сказала, что я ужасный человек, и что Мария всю ночь плакала из-за меня. Я рассказал ей, что произошло, но она начала кричать, поэтому я просто прервал звонок. Мария заблокировала меня в Instagram. Я по-прежнему уверен в своих действиях. Возможно, не стоило уходить так рано, но я ожидал, что на свидании девушка будет соблюдать этикет", - объяснил возмущенный парень

Желая узнать, не был ли он слишком резок на свидании, он поинтересовался мнением пользователей соцсетей.

"Однажды я пошел на свидание вслепую, где она жевала с открытым ртом. Хотя я не сбежал в середине свидания, но второго свидания не было", - рассказал один из комментаторов.

Другой пользователь добавил: "Ваша партнерша ела менее манерно, чем домашний скот в сарае. Я вас не виню. Люди увидят/услышат это и плохо посмотрят на вас обоих".

Третий пользователь сказал: "Именно по этой причине я рассталась с прекрасным парнем. Ему нравилось приглашать меня в хорошие рестораны, но я никогда не получала от них удовольствия из-за его ужасных манер за столом. Он сказал мне, что ел так с детства и что бабушка заставляла его есть в другой комнате, потому что он мог или не хотел научиться есть нормально".

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