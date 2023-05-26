Разогнать обмен веществ и ускорить метаболизм не так сложно, как кажется.

Проблема похудения волнует многих девушек - у одних получается есть торты и бургеры, при этом сохраняя идеальную фигуру, а другие постоянно сидят на диетах, при этом мучаясь с лишним весом.

УНИАН выяснил, как разогнать метаболизм без спорта и ускорить обмен веществ.

Что такое "метаболизм" и можно ли разогнать обмен веществ

Само понятие "метаболизм" - это то же самое, что и "обмен веществ". В целом, это скорость процессов, напрямую влияющих на жизнедеятельность. Дыхание, состояние иммунитета, скорость переваривания пищи - все это показатели метаболизма. В молодом возрасте, как правило, они в норме, но когда человек стареет, процессы замедляются. Из-за этого и похудеть сложнее - организм чувствует себя хуже, тратит много энергии на поддержание жизнедеятельности, а сил на сжигание не остается. Если вы заметили, что даже при правильном образе жизни и отсутствии вредных привычек худеете медленно, стоит помочь своему телу и организму.

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Как улучшить метаболизм - вариант первый

Девушки, которые не понимают, как сбросить вес, в первую очередь должны присмотреться к питанию.

Не переедать

Диетологи советуют, как снизить аппетит и ускорить метаболизм так, чтобы не страдать от перемены образа жизни. Постарайтесь медленно перевести свое потребление пищи на более скромные объемы:

порция - помещается в блюде диаметром максимум 15 см;

частота трапез - 5-6 раз в день;

длительность - минимум 30 минут.

К сожалению, в нашей стране многие люди страдают развитием метаболического синдрома. Это происходит из-за постоянного изобилия еды на тарелках, причем, не самой полезной. Из-за такой привычки нарушаются обменные процессы в организме, клетки и ткани обрастают жиром, который блокирует поступление к ним инсулина. Такая ситуация приводит к печальному диагнозу - диабету второго типа в молодом возрасте.

Не голодать

Без регулярного снабжения организма необходимыми ему веществами вы не получите не только хорошей фигуры, но и крепкого здоровья. Каждая пища для чего-то нужна, так как в каждом продукте есть определенные витамины и минералы. Лишая себя их, вы рискуете обрести проблемы с тем или иным органом.

Некоторые девушки, пытаясь найти способ, как быстро сбросить вес, прибегают именно к голоданию или всякого рода диетам. Диетологи категорически его не рекомендуют. Максимум, что вы получите - это краткосрочный результат, а потом возвращение веса. Негативных последствий будет больше - полный крах организма, выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшение цвета лица и даже сбой менструального цикла.

Какие продукты помогают ускорить метаболизм - полный список

Существует целый перечень еды, употребляя которую, можно быстро и эффективно решить любые проблемы с фигурой. Кроме того, наладится не только состояние внутренних органов, но и ваше общее самочувствие.

Отправляясь в магазин, приобретите себе:

чистую негазированную воду;

острый перец;

зеленый чай;

нежирные кисломолочные продукты;

капсулы рыбьего жира или Омега-3;

брокколи;

грейпфруты;

имбирь;

корицу;

зеленые яблоки или груши.

Эти 10 продуктов смело можно брать и добавлять в рацион. Их недостаток в организме приводит к замедленному похудению, а если вам хочется получить шикарную фигуру и улучшить самочувствие без изнурительных тренировок и диет - просто питайтесь правильно.

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