Женщина приобрела в магазине картину, которая стоила всего 3 доллара, но потом о ней удалось раскрыть удивительную тайну.

Иногда то, что кажется нам с первого взгляда барахлом, в итоге оказывается чем-то более ценным. Одна женщина посетила магазин Goodwill в США и купила картину в золотой раме всего за 2,90 доллара (120 гривень). К ее удивлению, эта находка оказалась стоящей тысячи долларов, пишет Martha Stewart.

22 января Мариса Олкорн поделилась своей находкой в TikTok. "Я купила эту картину исключительно ради рамы, но когда села в машину и поняла, что это настоящее полотно, а не просто принт, решила провести небольшое исследование", — рассказала она в видео.

Рассматривая картину, она обнаружила на нижней части рамы табличку с именем Йохан Бертельсен. Вписав это имя в Google, Олкорн выяснила, что он был известным американским импрессионистом. Затем она разместила фото картины в группе по оценке искусства, где пользователи подтвердили, что она может быть подлинной — из коллекции Бертельсена.

Видео дня

После этого она связалась с экспертами в галерее Caza Sikes для официальной оценки. Оценщик и совладелец галереи Уилл Сайкс сообщил, что картина может быть продана за 3000 – 5000 долларов (120-200 тысяч гривень).

В итоге женщина отдала эту картину на аукцион. Торги длились меньше 30 секунд, но была настоящая борьба. Цена продолжала расти, пока, в конце концов, не достигла 2 300 долларов (около 100 тысяч гривень). Хотя паре пришлось заплатить комиссию за продажу, оставшиеся деньги они планируют потратить на свадьбу.

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Кроме того, названы 6 редких монет стоимостью в сотни долларов, которые ищут коллекционеры. Многие коллекционеры интересуются не только национальной валютой, но и иностранной.

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