Отмечается, что некоторые из этих монет могут оказаться у вас, если вы любите путишествовать.

Многие коллекционеры интересуются не только национальной валютой, но и иностранной. Редкие монеты могут стоить сотни долларов.

Издание gobankingrates назвало шесть монет, за которые коллекционеры готовы хорошо заплатить.

Монета с мальчиком и дельфином: 281-240 гг. до н.э.

Эта знаменитая монета появилась еще в Древней Греции. На одной стороне монеты изображен солдат, скачущий на лошади, а на другой - сказка о сыне Посейдона, скачущем на дельфине, посланном его отцом после кораблекрушения. Можно подумать, что желанная монета из Древней Греции стоит миллионы долларов, однако в конце прошлого года Золотое бюро США выставило ее на продажу всего за 795 долларов.

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Четвертак штата Висконсин 2004 года с лишним листом кукурузы

Блог Goodwill посвятил один материал монетам, которые понравятся коллекционерам, и в него вошел четвертак штата Висконсин 2004 года, известный уникальной ошибкой - лишним листом на стебле кукурузы. Сегодня их можно найти на eBay по цене от 849 долларов.

"Пшеничный" цент Линкольна 1914-D

По данным компании Gainesville Coins, цент 1914-D Lincoln Wheat был выпущен очень маленьким тиражом. Эта редкая монета обойдется по цене не менее 175 долларов.

Десятицентовик Меркурия 1916 года

Известный также как дайм с крылатой головой Свободы, эта монета, отчеканенная в 1916 году, столь же красива, сколь и редка. В Gainesville Coins рассказали, что было отчеканено всего 264 000 монет, а значит, коллекционеры будут особенно рады увидеть эту монету, на которой изображен римский бог Меркурий. Такие монеты можно купить примерно за 800 долларов. Дилер драгоценных металлов Apmex продает одну из них в почти хорошем состоянии за 832 доллара.

Доллар мира 1921 года

Компания Gainesville Coins назвала доллар мира "любимой" монетой, и нетрудно понять, почему, ведь его элегантный дизайн вдохновляет. Монеты 1921 года были созданы с высоким рельефом, который красив, но не совсем удобен для повседневного использования, поэтому рельеф пришлось понизить. В Gainesville Coins их цена составляет не менее 125 долларов. Rare Collectibles TV продает одну из них почти за 240 долларов.

Золотые монеты США до 1933 года

Компания Gainesville Coins рассказала, что эти монеты на 90% состоят из чистого золота. Они пользуются популярностью как у коллекционеров монет, так и у инвесторов в золото. По данным Gainesville Coins, они могут стоить не менее 150 долларов.

Ранее УНИАН писал, что одна из самых редких монет с "уникальной" датой продана на аукционе.

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