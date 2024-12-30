Африканец собирал бабочки в течение 69 лет - начиная с 5-летнего возраста.

В Кении агроном Стив Коллинз так увлекся коллекционированием бабочек, что за 69 лет собрал их аж 4,2 миллиона. Теперь он мечтает передать свою коллекцию следующим поколениям, пишет The Іпԁепԁепԁепт.

Он рассказал, что начал собирать бабочек еще в 5-летнем возрасте. С 15 лет уже посещал другие страны, чтобы узнать больше о бабочках. Своему увлечению, которое переросло в исследования, посвящал все свободное время. А в 1997 году основал Институт исследования африканских бабочек.

Коллинз имеет 1,2 миллиона бабочек со всей Африки, они аккуратно закреплены булавками в рамках. Еще 3 миллиона - хранятся в конвертах.

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"Их нужно держать в темных местах. Форма хранения также гарантирует, что высушенных бабочек не съедят другие насекомые, паразиты и хищники. Мы также гарантируем, что раз в год мы применяем инсектициды, чтобы сохранить их", - рассказал коллекционер.

Джулиан Бейлисс, эколог, специализирующийся на Африке и приглашенный профессор Оксфордского университета Брукс, рассказал об уникальности коллекции:

"Значительная часть этой коллекции является абсолютно уникальной, потому что большая часть среды Африки уничтожается".

Бейлисс предложил оцифровать коллекцию, чтобы сделать ее доступной во всем мире.

Энтомолог из Смитсоновского института Скотт Миллер, который познакомился с Коллинзом почти 30 лет назад, считает, что такие коллекции дают важную информацию, которая может показать изменения окружающей среды за 60 лет.

Коллинз рассказал, что его самая дорогая бабочка стоит 8000 долларов, и он держит ее как можно дальше от глаз, опасаясь возможной кражи. По его оценкам, в целом коллекция стоит 8 миллионов долларов.

Исследователь надеется продать коллекцию отдельному лицу или исследовательскому учреждению "в надежные руки", ведь сам уже не в силах этим заниматься.

Ранее УНИАН рассказывал, что палеонтологи обнаружили чрезвычайно редкие крошечные окаменелости, которые проливают свет на прошлое Новой Зеландии. Они принадлежат белокрылкам. Открытие этих окаменелостей свидетельствует, что эта группа насекомых живет в Новой Зеландии по меньшей мере 15 миллионов лет, считают исследователи.

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