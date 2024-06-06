Этого блюда из томатов хватит на четырех человек.

С наступлением жаркого времени года на рынках и на полках супермаркетов появляются сладкие и ароматные помидоры. Это идеальное время для того, чтобы приготовить что-то вкусное из этих овощей. Simply recipes поделился рецептом жареных помидоров Марты Стюарт.

Начинка для помидоров очень простая. Растопите две столовые ложки сливочного масла в небольшой сковороде, затем добавьте одну четверть стакана панировочных сухарей, помешивая, пока они не станут золотистыми. Затем, выключив огонь, добавьте по щепотке соли и перца и две столовые ложки измельченной петрушки. Эту начинку можно сделать заранее и оставить при комнатной температуре на часы.

Поставьте решетку духовки на второе по высоте положение и предварительно разогрейте, чтобы она была горячей.

Видео дня

С верхушек четырех спелых помидоров отрежьте ломтик. Удалите сердцевину кончиком ножа. Если дно помидора неплоское, срежьте очень тонкий пласт, чтобы помочь ему стабилизироваться. Выложите помидоры на форму для запекания срезом вверх и посыпьте каждый по столовой ложке смеси из панировочных сухарей.

Обжаривайте четыре-пять минут, пока крошка не подрумянится. Следите за ними внимательно - они могут сгореть мгновенно. Используйте щипцы, чтобы переместить помидоры на тарелку и сразу же подавать.

Начинку из панировочных сухарей можно менять. Например, можно взять пару столовых ложек молотого пармезана. Вы также можете выбрать травы: добавьте измельченный тимьян или розмарин к крошкам, когда вы поджариваете их, или замените петрушку базиликом после того, как крошки поджарятся. Измельченный чеснок, лимонная цедра и измельченные поджаренные грецкие или миндальные орехи - это легкие, ароматные дополнения к начинке.

Меняя начинки на свой вкус, можно все лето наслаждаться различными вариантами этого блюда.

Почему стоит есть помидоры

Исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало, что те, кто ел больше всего помидоров или томатных продуктов ежедневно, снизили риск высокого кровяного давления более чем на треть. У людей без гипертонии, которые ели больше всего помидоров или продуктов на их основе, риск развития этого заболевания был на 36% ниже.

УНИАН рассказывал, что происходит с организмом, если сделать помидоры ежедневной частью своего рациона.

Вас также могут заинтересовать новости: