Врач-диабетолог отметил, что томаты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые оказывают различное воздействие на организм.

Помидоры, отличающиеся яркими цветами и насыщенным вкусом, давно стали неотъемлемой частью мировой кухни. Помимо кулинарной универсальности, эти сочные плоды обладают огромным питательным потенциалом, который может положительно сказаться на общем состоянии здоровья.

Издание The Indian Express выяснило, что происходит с организмом, если сделать помидоры ежедневной частью своего рациона

Доктор К. Сомнатх Гупта, врач-диабетолог клиники Yashoda Hospitals Hyderabad, говорит, что помидоры могут оказывать различное воздействие на организм, поскольку они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, обеспечивая ряд преимуществ для здоровья.

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Высокое содержание антиоксидантов, таких как ликопин, в помидорах может способствовать улучшению здоровья сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Ранга Сантхош Кумар, врач-диабетолог клиники Yashoda, отметил, что ликопин и β-каротин - два важных каротиноида, содержащихся в помидорах, и оба они, как предполагается, придают плодам противораковые свойства.

Он добавил, что томаты значительно увеличивают разнообразие и богатство микробиома кишечника и предотвращает воспалительные реакции, а также повреждения кишечника. Кроме того, томаты являются хорошим источником витаминов С и К, а также калия.

"Витамин С поддерживает иммунную систему и здоровье кожи, а витамин К необходим для свертываемости крови и здоровья костей. Калий помогает регулировать кровяное давление и баланс жидкости", - поясняет доктор Гупта.

Регулярное употребление томатов может способствовать снижению веса благодаря их низкой калорийности и высокому содержанию воды, добавил он.

"Содержащаяся в помидорах клетчатка может способствовать насыщению, что потенциально снижает общее потребление калорий", - указал врач.

Какие недостатки употребления помидоров

Некоторые люди могут быть чувствительны к кислоте томатов, что может привести к проблемам с пищеварением или обострению симптомов таких заболеваний, как кислотный рефлюкс.

Может возникнуть дисбаланс в питании.

Кроме того, помидоры могут вызывать "проблемы с мочеиспусканием, мигрени, боли в теле, связанные с гликоалкалоидами, анафилактические реакции, ликопенодермию", - говорит доктор Кумар.

Кому следует избегать употребления большого количества помидоров

Лицам с определенными заболеваниями, например, с камнями в почках, возможно, придется следить за потреблением томатов из-за наличия в них оксалатов, которые могут способствовать образованию камней.

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