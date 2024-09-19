Перед тем, как активно взяться за поиски странного числа, надо будет хорошенько сфокусировать взгляд.

Визуальные загадки для детей о числах - это задания, которые могут быть полезными и для взрослых, поскольку способны помочь улучшать умение концентрировать внимание и логически мыслить.

Свежая оптическая иллюзия такова - надо на картинке разыскать странное число, которое есть среди сотни чисел 3683. Это загадка с "капканом", и важно перед выполнением задания попробовать догадаться, в чем именно может заключаться суть "ловушки". Задание усложняет дедлайн - завершить поиски следует за 9 секунд.

До того, как браться за работу, внимательно посмотрите на число 3683. Стоит его как бы "сфотографировать", чтобы потом легче было заметить число, которое от него отличается. Кроме того, следует быть готовыми к тому, что надо будет в первые секунды поисков максимально сфокусировать взгляд, чтобы числа не "плыли" перед глазами.

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Разыскать надо было число 3633. "Капкан" заключался в том, что цифра 3 похожа по начертанию на цифру 8, поэтому среди чисел 3683 непросто найти 3633.

Такая коварная оптическая иллюзия опубликована ранее

Среди овец, изображенных на оптической иллюзии, есть странное животное. Найти это животное надо за 7 секунд. Есть подсказка - во время поисков не стоит рассматривать мордочки овец.

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