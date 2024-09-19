Следует разыскать число, которое можно назвать странным / коллаж с фото pixabay.com и УНИАН

Визуальные загадки для детей о числах - это задания, которые могут быть полезными и для взрослых, поскольку способны помочь улучшать умение концентрировать внимание и логически мыслить.

Свежая оптическая иллюзия такова - надо на картинке разыскать странное число, которое есть среди сотни чисел 3683. Это загадка с "капканом", и важно перед выполнением задания попробовать догадаться, в чем именно может заключаться суть "ловушки". Задание усложняет дедлайн - завершить поиски следует за 9 секунд.

До того, как браться за работу, внимательно посмотрите на число 3683. Стоит его как бы "сфотографировать", чтобы потом легче было заметить число, которое от него отличается. Кроме того, следует быть готовыми к тому, что надо будет в первые секунды поисков максимально сфокусировать взгляд, чтобы числа не "плыли" перед глазами.

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Надо найти число, которое можно назвать странным / коллаж УНИАН

Разыскать надо было число 3633. "Капкан" заключался в том, что цифра 3 похожа по начертанию на цифру 8, поэтому среди чисел 3683 непросто найти 3633.

Странным назвали число 3633 / коллаж УНИАН

Такая коварная оптическая иллюзия опубликована ранее

Среди овец, изображенных на оптической иллюзии, есть странное животное. Найти это животное надо за 7 секунд. Есть подсказка - во время поисков не стоит рассматривать мордочки овец.

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