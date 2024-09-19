Визуальные загадки о животных для детей и взрослых могут помочь "прокачивать" логическое мышление и умение быстро находить что-то уникальное среди кучи однообразных объектов.
Новое задание такое - следует среди большого количества овец разыскать за 7 секунд животное, которое можно назвать странным. Эта загадка для взрослых и детей коварная - поэтому следует на полную "включить" логику и быть очень внимательными при сканировании изображения.
Сначала подумайте над тем, почему какое-то животное могли назвать странным - если вы поймете, в чем заключается "фишка" задания, то справиться с ним вам будет гораздо проще.
Есть небольшая подсказка - не тратьте время на то, чтобы рассматривать мордочки овец. Стоит обращать внимание на мелкие детали.
Подвох заключался в том, что на визуальной загадке изображена немного похожая на овцу собака. Пес на картинке, как и овцы, также кудрявый.
Уже размещена такая хитрая оптическая иллюзия
Надо найти кактус среди ежей за 9 секунд. Задача очень непростая, надо удержаться от рассматривания милых животных и сосредоточиться на поисках растения. Важно вспомнить, по какому признаку кактус легко отличить от ежа.