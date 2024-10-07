Женщина не советует злоупотреблять удобрениями.

Людям, которые не разбираются в садоводстве, забота об орхидеях может показаться очень сложной и неблагодарной работой. Садовница Кэролин МакБрайд уверяет, что все гораздо проще.

В своем блоге Tea with Mother Nature она рассказала, чем можно удобрять растения, чтобы они не погибли. По словам женщины, есть три органических удобрения, которые содержат необходимые цветам минералы и витамины. Еще лучше то, что их можно найти просто дома.

МакБрайд говорит, что эти способы помогли ей спасти одно растение от гибели. Так, женщина советует еженедельно удобрять цветы слабым, разведенным жидким удобрением. Она приводит три варианта его приготовления:

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Обычная яичная скорлупа содержит необходимый для орхидей кальций и калий. Измельчите скорлупу блендером или ступкой. Смешайте измельченные в порошок куриные кости, чайную ложку патоки и листья зеленого чая. Затем добавьте в смесь чайную ложку молока, чтобы обеспечить орхидеи калием, азотом и фосфором, и перемешивайте до достижения коричневого цвета. В конце добавьте рисовую воду, которая является источником тиамина, рибофлавина и ниацина. Возьмите кожуру от бананов и измельчите ее на маленькие кусочки. Она является источником фосфора, азота, магния и калия. Это средство надо осторожно добавлять в почву цветка.

Советы по уходу за орхидеями

Ранее эксперты раскрыли свои методы обрезки орхидей, которые позволят цветкам цвести регулярно. Один из них поделился результатами своего эксперимента.

А эксперт по садоводству и уходу за растениями Тиффани публиковала рецепты удобрений, которые помогут улучшить жизнь орхидей.

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