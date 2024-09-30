Эксперты рассказали о том, как и когда нужно обрезать орхидею, чтобы она подарила новые цветки гораздо быстрее.

Как-то раньше мы рассказывали, как сделать так, чтобы орхидеи цвели и жили дольше, до 20 лет, а теперь нужно сфокусироваться на вопросе цветения этого всеми любимого растения, так как с приближением холодных месяцев наступает именно эта фаза жизненного цикла, пишет Express со ссылкой на мнения экспертов в этой области.

Обычно орхидеи цветут зимой и весной, но многим садоводам приходится ждать месяцы, прежде чем увидеть яркие цветы. Поэтому эксперты и предлагают простую технику обрезки, которая может значительно ускорить этот процесс и помочь орхидеям зацвести гораздо раньше обычного.

В материале указан успешный опыт эксперта Orchids with Love, у которого две орхидеи закончили цвести одновременно. Садовод попробовал два разных подхода — полностью обрезал цветоносный побег у одной орхидеи и обрезал стебель второй чуть выше узла.

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Там сообщается, что через пять месяцев орхидея, у которой цветонос был полностью удалён, выпустила новые цветочные грозди, в то время как вторая, обрезанная выше узла, больше не зацвела.

Эксперт добавил:

"Всегда полностью удаляйте цветонос после того, как орхидея отцветёт, и через несколько месяцев вы получите новые цветы".

Хотя обрезка выше узла может сработать в некоторых случаях, полное удаление цветоноса даёт более стабильные результаты, пишет СМИ.

Орхидеи известны своими яркими и красивыми цветами, и многие садоводы прилагают все усилия, чтобы их растения регулярно цвели.

Издание цитирует еще одного эксперта, основательницу The Plant Rescue — Сару Джеррард-Джонс. Ее метод заключается в обрезке стебля чуть выше самого верхнего узла и ниже самого нижнего цветка на стебле, что, по ее словам, может значительно продлить период цветения растения.

Благодаря этим техникам обрезки даже орхидеи, которые потеряли свои цветы, могут быстро начать выпускать новые цветоносы, заявляют садоводы.

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