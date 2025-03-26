Пирог с клубникой и ревенем — это прекрасный десерт для весеннего завтрака и замечательно дополнит утреннюю чашку кофе. Он получается влажным и нежным, а штрейзельная крошка сверху придает ему особое очарование. Как пишет портал MarthaStewart, для его приготовления вам не понадобится никакого специального оборудования, только пара мисок, кастрюля для приготовления фруктов и стандартная форма для выпечки размером 20 на 30 см. На подготовку пирога уйдет всего 20 минут плюс час на выпечку.
Ингредиенты:
- 300 г охлажденного несоленого масла, плюс еще немного, размягченного, для формы
- 60 г свежевыжатого лимонного сока (около 2 лимонов)
- 45 г кукурузного крахмала
- 330 г сахара
- 500 г клубники, очищенной и нарезанной
- 750 г ревеня, очищенного и нарезанного на кусочки по 1 дюйм
- Около 500 г универсальной муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- ½ чайной ложки пищевой соды
- Щепотка соли
- 2 больших яйца
- 350 г пахты
- 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 175 °С. Смажьте противень для выпечки маслом и отставьте в сторону.
- Смешайте лимонный сок, кукурузный крахмал и 120 г сахара в средней кастрюле. Добавьте клубнику и ревень; готовьте, часто помешивая, на среднем огне, пока ревень не станет мягким, а жидкость не загустеет, 15–20 минут. Переложите в среднюю миску; дайте остыть.
- Смешайте 90 г сахара и 100 г муки в средней миске. Растопите 60 г масла в небольшой кастрюле на слабом огне. Вылейте в смесь и руками перемешайте до состояния крошки. Отставьте в сторону.
- Смешайте оставшуюся муку и сахар, разрыхлитель, соду и соль в большой миске. Оставшееся масло порежьте на мучную смесь, и разотрите в крошку.
- В отдельной миске смешайте яйца, пахту и ваниль. Вылейте в мучную смесь; перемешайте до объединения.
- Равномерно распределите половину теста в подготовленной форме. Сверху выложите половину фруктового соуса. Аккуратно распределите оставшееся тесто по фруктам и сверху выложите оставшийся фруктовый соус. Посыпьте крошкой.
- Выпекайте, пока пирог не станет золотисто-коричневым и не будет пружинить при нажатии в центре, около 1 часа. Переставьте форму на решетку, чтобы дать ему немного остыть.
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