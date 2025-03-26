Одна важная деталь в приготовлении придает пирогу неповторимый вкус и текстру.

Пирог с клубникой и ревенем — это прекрасный десерт для весеннего завтрака и замечательно дополнит утреннюю чашку кофе. Он получается влажным и нежным, а штрейзельная крошка сверху придает ему особое очарование. Как пишет портал MarthaStewart, для его приготовления вам не понадобится никакого специального оборудования, только пара мисок, кастрюля для приготовления фруктов и стандартная форма для выпечки размером 20 на 30 см. На подготовку пирога уйдет всего 20 минут плюс час на выпечку.

Ингредиенты:

300 г охлажденного несоленого масла, плюс еще немного, размягченного, для формы

60 г свежевыжатого лимонного сока (около 2 лимонов)

45 г кукурузного крахмала

330 г сахара

500 г клубники, очищенной и нарезанной

750 г ревеня, очищенного и нарезанного на кусочки по 1 дюйм

Около 500 г универсальной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

½ чайной ложки пищевой соды

Щепотка соли

2 больших яйца

350 г пахты

1 чайная ложка чистого ванильного экстракта

Как приготовить:

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Разогрейте духовку до 175 °С. Смажьте противень для выпечки маслом и отставьте в сторону. Смешайте лимонный сок, кукурузный крахмал и 120 г сахара в средней кастрюле. Добавьте клубнику и ревень; готовьте, часто помешивая, на среднем огне, пока ревень не станет мягким, а жидкость не загустеет, 15–20 минут. Переложите в среднюю миску; дайте остыть. Смешайте 90 г сахара и 100 г муки в средней миске. Растопите 60 г масла в небольшой кастрюле на слабом огне. Вылейте в смесь и руками перемешайте до состояния крошки. Отставьте в сторону. Смешайте оставшуюся муку и сахар, разрыхлитель, соду и соль в большой миске. Оставшееся масло порежьте на мучную смесь, и разотрите в крошку. В отдельной миске смешайте яйца, пахту и ваниль. Вылейте в мучную смесь; перемешайте до объединения. Равномерно распределите половину теста в подготовленной форме. Сверху выложите половину фруктового соуса. Аккуратно распределите оставшееся тесто по фруктам и сверху выложите оставшийся фруктовый соус. Посыпьте крошкой. Выпекайте, пока пирог не станет золотисто-коричневым и не будет пружинить при нажатии в центре, около 1 часа. Переставьте форму на решетку, чтобы дать ему немного остыть.

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