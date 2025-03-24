Десерт поразит вас восхитительным вкусом, а готовится легко и просто.

Пудинги – это простой и универсальный десерт. Они быстро готовятся и получаются всегда очень вкусными. Наиболее популярны ванильные или шоколадные пудинги, однако портал thekitchn.com недавно опубликовал рецепт нежнейшего лимонного пудинга, который, как утверждается, поразит вас восхитительным вкусом, а готовится легко и из самых простых ингредиентов.

Главным секретом пудинга является его необычная текстура – сверху он влажный и пористый, а на дне таится заварной крем. Кислинка от лимона также прекрасно балансирует сладость вкуса.

Ингредиенты:

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4 крупных яйца, разделить на желтки и белки

1 стакан плюс 1 столовая ложка сахарного песка

3/4 стакана молока

Мелко натертая цедра 1/2 среднего лимона

1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока (из 3 средних лимонов)

2 столовые ложки несоленого масла, растопленного и охлажденного

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1/4 чайной ложки соли

1/3 стакана муки

Варианты начинки: сахарная пудра, мелко натертая цедра лимона или взбитые сливки

Как приготовить:

1. Разогрейте духовку до 160 °С. Выстелите дно формы для запекания или противня размером 25х35 см небольшим кухонным полотенцем. Слегка смажьте 8 формочек для запекания или квадратную форму для запекания размером 20 см кулинарным спреем и поместите в форму для запекания. Закипятите около 1,5 л воды.

2. Взбейте 4 больших яичных желтка, 1 стакан сахарного песка, 3/4 стакана цельного молока, мелко натертую цедру 1/2 среднего лимона, 1/2 стакана лимонного сока, 2 столовые ложки растопленного несоленого масла, 1/2 чайной ложки ванильного экстракта и 1/4 чайной ложки соли вместе в большой миске. Добавьте 1/3 стакана муки, взбейте до однородной массы без комочков.

Взбейте 4 больших яичных белка в средней миске до образования пены. Добавьте оставшуюся 1 столовую ложку сахарного песка и взбивайте до образования мягких пиков.

По частям введите взбитые белки в тесто и аккуратно перемешайте. Переложите в форму для выпечки или равномерно распределите тесто между формочками.

Налейте в большую форму достаточно горячей воды, чтобы она доходила примерно до половины стенок формочек. Убедитесь, что полотенце полностью пропитано.

Выпекайте, пока пудинг не станет твердым на ощупь в центре, а спичка, вставленная в середину, не выйдет чистым, 35–40 минут (для формочек - выпекайте, пока края не начнут слегка отходить от формочек, 32–34 минуты).

Выньте противень из духовки и осторожно перенесите пудинг(и) на решетку. Дайте остыть в течение как минимум 15 минут перед подачей на стол. Подавайте, посыпав сахарной пудрой и свежей тертой лимонной цедрой или полив взбитыми сливками.

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