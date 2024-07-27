В списке есть гранаты и помидоры.

Старение и неизбежное снижение уровня коллагена - это лишь части жизненного пути. Выбор продуктов питания играет решающую роль в поддержании здоровья и сияния кожи.

Дерматологи Анна Чакон, Элейн Кунг, Эммануэль Лукас и Энрица Фактор посоветовали, какие суперпродукты, повышающие уровень коллагена, стоит включить в свой рацион, пишет shefinds.com.

"Коллаген является ключевым компонентом в предотвращении появления морщин", - говорят специалисты. Видео дня

7 суперпродуктов для здоровья и молодости кожи

Авокадо. Это отличный суперпродукт для сияющей кожи в любом возрасте, особенно для людей в зрелом возрасте. Эксперты советуют съедать от половины до целого авокадо каждый день.

Яичные белки. Коллаген и другие аминокислоты, полезные для кожи, естественным образом содержатся в яичных белках. Когда дело доходит до провисания кожи, коллаген яичного белка "повышает эластичность, уменьшает морщины и гусиные лапки вокруг глаз и на лице". По словам доктора Чакон, в целом употребление до семи яиц в неделю" полезно для вашей кожи, и это "не повредит здоровью вашего сердца".

Помидоры. Как отмечают диетологи, помидоры считаются фантастическим полезным для кожи суперпродуктом. В них много бета-каротина и витамина С, пигмент ликопин помогает коже защититься от ультрафиолетового излучения и вдвое увеличивает выработку коллагена.

Черника. Поскольку невозможно полностью предотвратить образование морщин с возрастом, сохранение гидратации и употребление в пищу множества богатых питательными веществами фруктов и ягод являются ключом к поддержанию сияния молодости. Одной из ягод, которые поддерживают синтез коллагена и содержит полезные антиоксиданты, является черника.

Жирная рыба. По словам доктора Кунга, когда дело доходит до вашей кожи, жирная рыба дает множество преимуществ. Это отличный источник белка, который поставляет нашему организму аминокислоты для выработки коллагена.

Шпинат. Содержит кальций, хлорид, железо, магний, марганец, калий, холин, фолиевую кислоту, рибофлавин и витамины А, С, Е, К, В6, которые, по словам Кунга, жизненно важны для внешнего вида вашей кожи, волос и ногтей. Витамин С является действительно важной частью" синтеза коллагена.

Гранаты. Обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут улучшить эластичность кожи и защитить ее от повреждения и преждевременного старения. В частности, добавление большего количества витамина С в ваш рацион через гранаты может эффективно предотвратить появление морщин, отметила доктор Фактор.

Напомним, ранее УНИАН назвал 10 продуктов с самым высоким содержанием клетчатки.

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