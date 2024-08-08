В ходе одного из экспериментов студенты определяли личность женщины по цвету и длине ее волос.

Мужчин больше привлекают женщины с более длинными волосами, однако, при этом их также может отпугнуть негативное представление об их обладательнице, пишет healthdigest.com.

Так, в рамках проведенного в США эксперимента исследователи попросили студентов колледжа определить личность женщины только по цвету и длине ее волос.

"Результаты показали интересную тенденцию. Испытуемые назвали самой привлекательной женщину с длинными светлыми волосами. Вместе с тем, они также отметили, что за ей требуется "более высокий уровень ухода", чем женщине с такими же светлыми, но короткими волосами. А женщину с длинными каштановыми волосами посчитали менее умной, чем брюнетку с короткой стрижкой", - говорится в публикации. Видео дня

То есть, результаты эксперимента показали, что длинные волосы могли рассматриваться как привлекающие внимание, но черты личности, присущие длинноволосым женщинам, при этом не были совсем положительными.

Во время исследования 2019 года участники определяли наиболее привлекательные лица, и тогда "выиграли" женщины со светлыми волосами (независимо от длины) и более стройными лицами.

Еще один эксперимент 2015 года показал, что даже если у женщины длинные волосы, она может не привлечь много мужского внимания, если не распустит их.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 причесок из 90-х, которые снова вернулись в моду.

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