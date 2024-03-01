В первый день весны в мире отмечают необычный праздник - День комплимента. Как ни крути, а сделать 1 марта хоть один комплимент кому-то все-таки нужно. В нашей подборке вы найдете необычные и красивые комплименты девушке и комплименты мужчине, которые можно сказать или отправить в смс, а также оригинальные открытки с комплиментами.
Необычные комплименты девушке/женщине
Комплимент к месту и в тему может поднять настроение на весь день. Особенно женщинам, ведь они, как известно, любят ушами. Комплименты женщине или девушке, которыми можно порадовать представительниц прекрасного пола, могут быть самыми разными. Главное - выбрать подходящий и быть искренним.
Вот какие можно сделать комплименты подруге или любимой девушке, которые заставят ее почувствовать себя особенной и даже немного развеселят:
- У тебя удивительная улыбка - ты уходишь, а она остается.
- Лучше всего у тебя получается быть красивой!
- Я бы стал котом, чтобы провести с тобой 9 жизней.
- Твой смех заразителен. Невозможно не улыбнуться, когда я его слышу.
- По шкале от 1 до 10, Вы - 11.
- Ты иногда такая странная. И это круто.
- Ты - главная причина глобального потепления.
- В мире миллиарды девушек, но ты - особенная!
- Даже мухи к тебе клеятся!
- У тебя такая красивая улыбка - она словно освещает всю комнату.
- Нелегко быть собой. Вот, почему мне нужна ты.
- Какого дракона надо победить, чтобы добиться внимания такой принцессы?
- Ты лучшее, что я когда-либо видел.
Комплименты подруге в картинках
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Необычные комплименты мужчине
Мужчины тоже любят получать комплименты, может, даже больше женщин (просто не признаются в этом). Правда, женщины не всегда спешат радовать ими мужчин (вдруг корона упадет?) И зря: удачным комплиментом можно не только поднять настроение, но и поддержать любимого человека, парня или друга, показать или намекнуть, что его любят и ценят. Комплименты мужчинам лучше делать емкие по сути и краткие, и, конечно, в тему:
- Ты мне не нравишься, я тебя обожаю.
- Есть обычные люди, а есть - ты.
- Разве есть что-то, чего ты не можешь?
- Ты умнее, чем Google.
- Вы лучший!
- Ты, как крайний кусочек пазла - без тебя все теряет смысл.
- Ты мои крылья! Без тебя я не летаю.
- Ты моя опора в трудные моменты. Спасибо, что всегда рядом.
- Ты слишком классный - не могу на тебя долго злиться.
- Выносишь мои причуды - вынесешь все остальное точно.
- Обожаю тебя за решительность. С тобой нигде не пропадешь!
- Настоящий мужчина, каких мало.
- Видно, что в доме есть хозяин.
Комплименты мужчине в картинках
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Делайте комплименты девушкам и комплименты мужчинам не только 1 марта, но в этот день - обязательно.
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