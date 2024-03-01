Всемирный день комплимента / ua.depositphotos.com

В первый день весны в мире отмечают необычный праздник - День комплимента. Как ни крути, а сделать 1 марта хоть один комплимент кому-то все-таки нужно. В нашей подборке вы найдете необычные и красивые комплименты девушке и комплименты мужчине, которые можно сказать или отправить в смс, а также оригинальные открытки с комплиментами. 

Необычные комплименты девушке/женщине

Комплимент к месту и в тему может поднять настроение на весь день. Особенно женщинам, ведь они, как известно, любят ушами. Комплименты женщине или девушке, которыми можно порадовать  представительниц прекрасного пола,  могут быть самыми разными. Главное - выбрать подходящий и быть искренним. 

Вот какие можно сделать комплименты подруге или любимой девушке, которые заставят ее почувствовать себя особенной и даже немного развеселят: 

Видео дня
  • У тебя удивительная улыбка - ты уходишь, а она остается.
  • Лучше всего у тебя получается быть красивой!
  • Я бы стал котом, чтобы провести с тобой 9 жизней.
  • Твой смех заразителен. Невозможно не улыбнуться, когда я его слышу.
  • По шкале от 1 до 10, Вы - 11.
  • Ты иногда такая странная. И это круто.
  • Ты  - главная причина глобального потепления.
  • В мире миллиарды девушек, но ты - особенная!
  • Даже мухи к тебе клеятся!
  • У тебя такая красивая улыбка - она словно освещает всю комнату.
  • Нелегко быть собой. Вот, почему мне нужна ты.
  • Какого дракона надо победить, чтобы добиться внимания такой принцессы?
  • Ты лучшее, что я когда-либо видел.

Комплименты подруге в картинках

Комплименты девушке / открытки УНИАН

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Комплименты для девушек / открытки УНИАН

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Комплименты женщине / открытки УНИАН

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Комплименты для девушек / открытки УНИАН

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Комплименты девушке - слова для настроения / открытки УНИАН

Необычные комплименты мужчине

Мужчины тоже любят получать комплименты, может, даже больше женщин (просто не признаются в этом). Правда, женщины не всегда спешат радовать ими мужчин (вдруг корона упадет?) И зря: удачным комплиментом можно не только поднять настроение, но и поддержать любимого человека, парня или друга, показать или намекнуть, что его любят и ценят. Комплименты мужчинам лучше делать емкие по сути и краткие, и, конечно, в тему:

  • Ты мне не нравишься, я тебя обожаю.
  • Есть обычные люди, а есть - ты.
  • Разве есть что-то, чего ты не можешь?
  • Ты умнее, чем Google.
  • Вы лучший!
  • Ты, как крайний кусочек пазла - без тебя все теряет смысл.
  • Ты мои крылья! Без тебя я не летаю.
  • Ты моя опора в трудные моменты. Спасибо, что всегда рядом.
  • Ты слишком классный - не могу на тебя долго злиться.
  • Выносишь мои причуды - вынесешь все остальное точно.
  • Обожаю тебя за решительность. С тобой нигде не пропадешь!
  • Настоящий мужчина, каких мало.
  • Видно, что в доме есть хозяин.

Комплименты мужчине в картинках

Комплименты мужчине / открытки УНИАН

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Комплименты мужчине / открытки УНИАН

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Комплименты мужчине своими словами / открытки УНИАН

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Комплименты мужчине / открытки УНИАН

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Необычные комплименты мужчине / открытки УНИАН

Делайте комплименты девушкам и комплименты мужчинам не только 1 марта, но в этот день - обязательно.

Ранее мы рассказывали, какие будут праздники в марте 2024 и будут ли дополнителньые выходные.

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