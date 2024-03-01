1 марта отмечают Всемирный день комплимента.

В первый день весны в мире отмечают необычный праздник - День комплимента. Как ни крути, а сделать 1 марта хоть один комплимент кому-то все-таки нужно. В нашей подборке вы найдете необычные и красивые комплименты девушке и комплименты мужчине, которые можно сказать или отправить в смс, а также оригинальные открытки с комплиментами.

Необычные комплименты девушке/женщине

Комплимент к месту и в тему может поднять настроение на весь день. Особенно женщинам, ведь они, как известно, любят ушами. Комплименты женщине или девушке, которыми можно порадовать представительниц прекрасного пола, могут быть самыми разными. Главное - выбрать подходящий и быть искренним.

Вот какие можно сделать комплименты подруге или любимой девушке, которые заставят ее почувствовать себя особенной и даже немного развеселят:

Видео дня

У тебя удивительная улыбка - ты уходишь, а она остается.

Лучше всего у тебя получается быть красивой!

Я бы стал котом, чтобы провести с тобой 9 жизней.

Твой смех заразителен. Невозможно не улыбнуться, когда я его слышу.

По шкале от 1 до 10, Вы - 11.

Ты иногда такая странная. И это круто.

Ты - главная причина глобального потепления.

В мире миллиарды девушек, но ты - особенная!

Даже мухи к тебе клеятся!

У тебя такая красивая улыбка - она словно освещает всю комнату.

Нелегко быть собой. Вот, почему мне нужна ты.

Какого дракона надо победить, чтобы добиться внимания такой принцессы?

Ты лучшее, что я когда-либо видел.

Комплименты подруге в картинках

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Необычные комплименты мужчине

Мужчины тоже любят получать комплименты, может, даже больше женщин (просто не признаются в этом). Правда, женщины не всегда спешат радовать ими мужчин (вдруг корона упадет?) И зря: удачным комплиментом можно не только поднять настроение, но и поддержать любимого человека, парня или друга, показать или намекнуть, что его любят и ценят. Комплименты мужчинам лучше делать емкие по сути и краткие, и, конечно, в тему:

Ты мне не нравишься, я тебя обожаю.

Есть обычные люди, а есть - ты.

Разве есть что-то, чего ты не можешь?

Ты умнее, чем Google.

Вы лучший!

Ты, как крайний кусочек пазла - без тебя все теряет смысл.

Ты мои крылья! Без тебя я не летаю.

Ты моя опора в трудные моменты. Спасибо, что всегда рядом.

Ты слишком классный - не могу на тебя долго злиться.

Выносишь мои причуды - вынесешь все остальное точно.

Обожаю тебя за решительность. С тобой нигде не пропадешь!

Настоящий мужчина, каких мало.

Видно, что в доме есть хозяин.

Комплименты мужчине в картинках

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Делайте комплименты девушкам и комплименты мужчинам не только 1 марта, но в этот день - обязательно.

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