Засекайте время и будьте очень внимательными во время выполнения задания.

Возможно, вы наделены талантом быстро разыскивать мелкие детали и об этом не догадываетесь, - так можно "закопать" дар. Попробуйте в курятнике найти за 15 секунд 5 отличий, и тогда станет ясно, действительно ли вы обладаете исключительной внимательностью.

Только гениальный детектив сможет вовремя справиться с этой головоломкой, которую создал УНИАН. Вам нужно быть готовыми обращать внимание на самое главное и сразу же отбрасывать второстепенное.

Если вы уже настроились, осталось найти секундомер, засечь время и быстро справиться с головоломкой.

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Возможно, время уже истекло, а вы задачу так и не выполнили, в таком случае нужно просто продолжать работать. Внимательность, как и мышцы, также можно натренировать. Поэтому - сдаваться точно не стоит.

Сейчас мы вам покажем все отличия, которые были на рисунках.

Интересная новость о головоломке - вот что уже опубликовано

Среди большого количества дров нужно за 10 секунд разыскать ящерицу, которая идеально замаскирована.

Стоит отметить, что только люди с "суперсилой" - с идеальным зрением, способны разыскать это мелкое животное за указанное время. Будьте очень внимательными и сможете справиться за считанные секунды.

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