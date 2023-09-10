За телом умершего муравья обязательно придут другие насекомые из колонии.

Эксперт предупреждает, что людям не стоит убивать муравьев в своих домах. От них легко избавиться другим способом.

Блогер с никнеймом jordan_the_stallion8 раскрыл лучший способ помешать муравьям проникнуть в ваш дом . К счастью, его советы легко выполнить. Он также объяснил, почему ни в коем случае нельзя раздавливать муравьев.

"Интересный факт о муравьях: если вы видите несколько муравьев в своем доме - не раздавливайте их. Причина в том, что когда вы это делаете, выделяется запах, который привлечет всех других муравьев из этой колонии. Они придут, чтобы забрать тело", - сказал он.

По словам Джордана, это связано с тем, что муравьи хоронят своих умерших. В колониях муравьев есть специализированные муравьи-погребельщики, которые выполняют работу по транспортировке умершего в определенную гробницу внутри гнезда.

"Итак, если вы раздавите муравья, все остальные муравьи придут, чтобы забрать тело, отнести его домой, а затем похоронить", - отметил он.

Далее он поделился простым трюком, с помощью которого муравьи не проникнут в ваш дом. Если в вашем доме уже есть муравьи, он посоветовал использовать жидкую ловушку, которую можно купить в зоомагазинах. Она привлекает муравьев специфическим запахом.

"Чтобы муравьи больше не приходили в ваш дом, вам нужно взять уксус, смешать его с маслом мяты перечной. Если у вас нет масла мяты перечной, вы можете использовать зубную пасту. Смешайте уксус с зубной пастой, а затем распылите его вокруг дома. После этого в вашем доме не будет муравьев", - сказал эксперт.

Напомним, в Северной Джорджии пара нашла старый склад и решила самостоятельно превратить его на "дом мечты". Что из этого получилось - читайте в материале.

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