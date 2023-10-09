Проанализировав мазки, взятые из разных частей холодильника, исследовательская группа обнаружила, что дверца холодильника является самым грязным местом, где скрывается наибольшее количество бактерий.

Недавнее исследование, проведенное экспертами по гигиене пищевых продуктов из High Speed Training, показало, что некоторые части холодильника в три раза грязнее, чем сиденье унитаза.

Как говорится в материале Express, проанализировав мазки, взятые из разных частей холодильника, исследовательская группа обнаружила, что дверца холодильника является самым грязным местом, где скрывается наибольшее количество бактерий.

Наташа Блайт, эксперт по пищевой гигиене в High Speed Training заявила: "Во-первых, правильно функционирующая дверца холодильника обычно является самой теплой частью холодильника. Обычно бактерии размножаются при более высоких температурах, и поэтому это идеальная среда для размножения микробов".

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"Кроме того, когда дело доходит до чистки, дверные отделения холодильника могут быть упущены из виду, и это также может способствовать накоплению неприятных бактерий", — добавила Блайт.

Чтобы свести к минимуму риск проникновения надоедливых организмов в ваш холодильник, Блайт рекомендует проводить глубокую чистку кухонного прибора не реже трех раз в год.

"Лучше всего это делать, когда холодильник почти пуст, прежде чем вы сделаете большую закупку в продуктовом магазине", — сказала она.

Следует вынуть из холодильника все, включая полки и ящики, и очистить внутреннюю часть мыльным раствором, поскольку агрессивные химические вещества могут остаться в холодильнике и потенциально загрязнить свежие продукты, как только вы наполните холодильник.

Блайт добавила: "Чистите холодильник сверху вниз, чтобы не загрязнить участки, которые вы уже очистили. После того, как все станет чистым, важно высушить все поверхности, чтобы удалить лишнюю влагу".

Блайт также советует вымыть все снятые полки и ящики горячей мыльной водой, чтобы убедиться, что все свежее.

Наконец, будет необходимо протереть внешнюю поверхность холодильника, уделяя особое внимание очагам микробов, таким как ручка.

Как избавиться от запаха в холодильнике

Раньше УНИАН писал про удивительный метод против запаха из холодильника.

Опытные хозяйки говорят, что хорошо впитывает запах в холодильнике обычная пищевая сода. Применить ее несложно: насыпьте 1 стакан порошка в пластиковый контейнер; поставьте его близко к задней стенке холодильника; закройте дверцу.

Спустя 2-3 часа, вы почувствуете, что из холодильника больше не воняет, так как сода впитывает в себя любые неприятные ароматы. Важно понимать, что если вы будете использовать такой метод постоянно, то "порошок" нужно менять раз в 2-3 месяца, иначе чудо-средство само станет химической бомбой.

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