Пожилой мужчина двигался со скоростью 191 км/ч, вместо разрешенной 110 км/ч.

Камера фиксации скорости вблизи французского Страсбурга зафиксировала 88-летнего водителя, который ехал со скоростью 191 километр в час.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ouest France.

Свое нарушение летний мужчина объяснил полицейским тем, что опаздывал на прививку от коронавируса.

"В четверг, 25 февраля, в 11:40 в Бишофсхайме, на 500-й дороге, солдаты Страсбургской моторизованной бригады остановили 88-летнего водителя, который двигался со скоростью 191 км/ч, вместо разрешенной 110 км/ч", - сообщили в полиции.

Полицейские изъяли у мужчины его водительское удостоверение и припарковали его транспортное средство обездвижили.

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Кроме того, они напомнили всем водителям о необходимости уважать правило о максимально разрешенной скорости, даже если они имеют более чем 60-летний опыт вождения автомобилей.

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Автор: УНИАН