В запорожской колонии к поискам подкопов привлекли коня (фото)

Свое решение чиновники объяснили особой чувствительностью животных.

В одной из колоний в Запорожской области специальная комиссия обследовала внутренние и внешние зоны, прибегнув к помощи коня.

Об этом сообщает местное издание "Вгороде", ссылаясь на пресс-службу 101-й исправительной колонии.

В частности, сотрудники колонии проверяли территорию учреждения на наличие подкопов, проседания грунта и возможных подготовок к побегам. Свое решение привлечь к проверке коня они объяснили тем, что животные особо чувствительны к нарушениям целостности грунта.

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Автор: Юрий Годован