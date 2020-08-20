В запорожской колонии к поискам подкопов привлекли коня (фото)
23:20, 20 августа 2020Курьёзы
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Свое решение чиновники объяснили особой чувствительностью животных.
Животное проверило наличие подкопов / пресс-служба Каменской исправительной колонии
В одной из колоний в Запорожской области специальная комиссия обследовала внутренние и внешние зоны, прибегнув к помощи коня.
Об этом сообщает местное издание "Вгороде", ссылаясь на пресс-службу 101-й исправительной колонии.
В частности, сотрудники колонии проверяли территорию учреждения на наличие подкопов, проседания грунта и возможных подготовок к побегам. Свое решение привлечь к проверке коня они объяснили тем, что животные особо чувствительны к нарушениям целостности грунта.
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