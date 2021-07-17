В другой день она еще и ограбила медучреждение и, как считает следствие, вынесла около 23 тыс. долларов наличными.

В США жительницу штата Невада обвиняют в ограблении медицинского учреждения и проведении незаконных хирургических манипуляций.

Как сообщает New York Daily News со ссылкой на полицию, женщина по имени Лорел Эйк вломилась в стоматологический кабинет и ограбила его. В частности, считается, что она украла около 23 тыс. долларов наличными. Обвиняемая не является дантистом, однако раньше работала в этом медучреждении.

Когда же расследование ограбления привело полицейских к Лорел, выяснилось: она замешана в еще одном преступлении. По словам правоохранителей, обвиняемая призналась, что, несмотря на отсутствие медицинской лицензии, в один из дней до кражи проникла в стоматологию и удалила пациенту 13 зубов, а для обезболивания использовала списанный стоматкабинетом анестетик.

Женщину арестовали по обвинению в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в проведении операции другому человеку без лицензии, в краже со взломом, краже в особо крупных размерах и нарушении условного срока / условного приговора. Ей также предъявили обвинение в преступном сговоре с целью совершения кражи со взломом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова