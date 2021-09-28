Женщина ранее уже имела проблемы с законом в связи с поджогами.

В США жительницу Калифорнии Александру Суверневу обвинили в поджоге леса. Девушка же заявила, что "варила медвежью мочу для питья".

Об этом пишет New York Post.

Подозреваемая себя называет шаманкой. По словам Суверневой, она была в походе, захотела пить, но воды не было, она наткнулась на лужу, по ее мнению, медвежьей мочи. Она пыталась сварить найденную жидкость, поэтому развела костер, но было слишком сыро и ее попытки оказались тщетны. В какой-то момент женщина оказалась в огненной ловушке и ей пришлось вызывать пожарных.

Во время осмотра у женщины обнаружили баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и "пакет с зеленым травянистым содержимым". Ее задержали и предъявили обвинения в умышленном поджоге. Свою вину она не признает, но ей грозит до девяти лет тюрьмы,

Читайте такжеСтадо оленей едва не погибло в огненной ловушке: видео чудесного спасенияДело в том, что этот пожар - один из 11, которые бушуют в Калифорнии. Он уничтожил более 40 домов и угрожает еще 2000, из-за более 2000 местных жителей пришлось эвакуировать.

Задержанная "шаманка" уже имела проблемы с законом в связи с поджогами в США и других странах. У женщины "возможное расстройство психики" или на "что‑то связанное со злоупотреблением наркотиками".

Как ранее сообщал УНИАН, новые лесные пожары разгораются в Калифорнии. Огонь уже приближается к Лос-Анджелесу. Из-за угрозы огня эвакуированы тысячи жителей. Менее чем за сутки сгорело полтора десятка зданий и пламя угрожает еще 600 домов.

Автор: Анастасия Горбачева