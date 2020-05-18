В Житомирской области сняли на видео страуса, который бежал по улице за велосипедистом (видео)

Пока неизвестно, откуда взялся этот страус и почему он бежал за велосипедистом.

Жители города Андрушевка Житомирской области сняли на видео страуса, который бежал по улице за велосипедистом.

На видео видно, как огромный страус бежит по улице за мужчиной, который едет на велосипеде.

Во время съемки сообщается, что «уже всякое было в Андрушевке, но только не страусы!».

Также слышно громкий смех автора видео.

Пока неизвестно, откуда взялся этот страус и почему он бежал за велосипедистом.