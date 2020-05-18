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В Житомирской области сняли на видео страуса, который бежал по улице за велосипедистом (видео)

14:50, 18 мая 2020
Курьёзы
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Огромный страус по неизвестным причинам бежал по улице за велосипедистом / фото animalworld.com.ua

На видео видно, как огромный страус бежит по улице за мужчиной, который едет на велосипеде.

Во время съемки сообщается, что «уже всякое было в Андрушевке, но только не страусы!».

Также слышно громкий смех автора видео.

Пока неизвестно, откуда взялся этот страус и почему он бежал за велосипедистом.

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