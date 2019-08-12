В Китае страус сбежал от хозяина и устроил переполох на дороге

Птица просто испугалась гостей и убежала со двора.

В Китае страус-беглец устроил переполох на дороге.

Читайте такжеВ США медведь упал с обрыва на полицейскую машину

Как говорится в сюжете ТСН, жители юго-западной китайской провинции имели возможность увидеть страуса прямо посреди улицы.

Самая быстрая в мире птица чуть не сбила пешеходов. Страус не раз выбегал на дорогу, тем самым создавая аварийные ситуации. Через полчаса страус вернулся к своему владельцу.

Выяснилось, птица просто испугалась гостей и убежала со двора.