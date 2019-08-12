В Китае страус сбежал от хозяина и устроил переполох на дороге
10:31, 12 августа 2019Курьёзы
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Птица просто испугалась гостей и убежала со двора.
Страус выбежал на проезжую часть / скриншот видео ТСН
В Китае страус-беглец устроил переполох на дороге.
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Как говорится в сюжете ТСН, жители юго-западной китайской провинции имели возможность увидеть страуса прямо посреди улицы.
Самая быстрая в мире птица чуть не сбила пешеходов. Страус не раз выбегал на дорогу, тем самым создавая аварийные ситуации. Через полчаса страус вернулся к своему владельцу.
Выяснилось, птица просто испугалась гостей и убежала со двора.
В Китае страус-беглец устроил переполох на дороге
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